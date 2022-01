Trofense a treinar em Serzedelo para poupar o relvado do seu estádio

De forma a poupar o relvado do seu estádio, o Trofense tem vindo a treinar no campo do Serzedelo, clube que milita nas competições distritais da AF Braga. O acordo entre os dois clubes, de forma a que o emblema da Trofa possa utilizar as infraestruturas do conjunto de Guimarães, é válido até ao final da época.A Liga Portugal tem sido exigente com os clubes no que à preservação dos relvados diz respeito. Nesse sentido, esta foi a solução encontrada pelo Trofense para manter o seu em boas condições, isto numa altura em que as condições atmosféricas não têm sido favoráveis. De resto, esta não é a primeira vez que o Serzedelo estabelece um acordo do género com um clube de escalão superior, isto na medida em que o Moreirense também já utilizou o Campo das Oliveiras.Neste momento, o Trofense segue no 11º lugar da Liga Sabseg, com 21 pontos conquistados.