Mais um encontro da oitava jornada da 2ª Liga que é adiado. Desta vez, o Farense apresentou razões válidas à Liga Portugal para adiar a receção ao Trofense, que teria lugar neste sábado, para dia 13 de novembro, às 11 horas da manhã.





Assim sendo, pelo menos no que respeita à formação da Trofa, passam quatro encontros à frente da partida com os algarvios, frente ao Benfica, para a Taça de Portugal, e três jornadas da Liga Sabseg, diante do Sp. Covilhã, Chaves e Rio Ave, respetivamente.