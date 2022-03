Trofense acerta rescisão de contrato com Lionn

Depois de oito jogos com a camisola do Trofense, Lionn está de saída do emblema da Trofa. A rescisão do lateral-direito foi anunciada esta terça-feira, sendo que o jogador já foi apresentado como reforço do Ferroviário, que vai disputar a Série C brasileira."O Clube Desportivo Trofense e o jogador José Lionn acertaram a rescisão do contrato por mútuo acordo, terminando assim a ligação entre as partes. Ao José Lionn o Clube Desportivo Trofense agradece o profissionalismo que emprestou no tempo de ligação ao clube e deseja os maiores sucessos desportivos e pessoais para o futuro", podia ler-se no comunicado do Trofense.Em Portugal, Lionn conta ainda com passagens por Torreense, V. Guimarães, Olhanense, Rio Ave, Chaves e Famalicão.