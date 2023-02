Trofense apresenta dois reforços

Em cima do fecho do mercado de inverno, o Trofense anunciou mais duas contratação para o plantel às ordens de Jorge Casquilha: central Semeu Commey e o extremo Mozino.Com apenas 18 anos, o defesa ganês chegou esta época a Portugal, tendo chegado a treinar com os juniores do Boavista. Por sua vez, o atacante marfinense, de 25 anos, representou o Canelas nos últimos dois anos e meio.Além destes dois nomes, o Trofense reforçou o plantel neste mercado de inverno com Tiago Ferreira, Erivaldo, Wesley Tanque, Mateus Sarará e Hélder Morim.