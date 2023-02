Trofense cede três jogadores a clubes da Liga 3

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Fruto da remodelação no plantel que foi operando ao longo deste mercado de inverno, o Trofense confirmou esta quarta-feira a cedência de três jogadores a clubes da Liga 3.O médio Vilson Caleir, de 23 anos, foi emprestado ao Fafe, depois de ter feito 14 jogos na Trofa esta época. O médio-ofensivo Vanilson, também de 23 anos, foi cedido ao Amora, após ter realizado apenas nove jogos na turma agora às ordens de Jorge Casquilha, e o extremo Welves, que participou em sete jogo, rumou por empréstimo ao Fontinhas.Refira-se que estes três jogadores foram reforços do Trofense no mercado de verão.