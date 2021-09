Trofense celebra 91 anos

O Trofense celebra neste dia 28 os 91 anos desde a fundação oficial como "Clube Desportivo Trofense" e consequente inscrição na Associação de Futebol do Porto, em 1930. Apesar de ser um facto oficial, existem vários adeptos do clube da Trofa que disputam a data de inauguração do clube, escolhendo festejar a data de 1929, quando o clube "Sporting Clube da Trofa" iniciou as suas operações.





José Pedro Reis, atualmente historiador e autor da obra "Clube Desportivo Trofense – Um Passado de Memórias" é fã incondicional do clube mais antigo da localidade, e discute no livro a verdadeira data de inauguração do Trofense. O professor, que já admitiu que a sua pesquisa é fruto de uma "promessa" ao antigo presidente da formação da Trofa, José Leitão, debruça-se sobre a história do futebol no concelho, indicando que as primeiras incursões do desporto na cidade foram em 1925, tendo sido fundada uma agremiação em 1927. Em 1929 o então conhecido "Sporting Clube da Trofa" disputou o primeiro encontro, frente ao Tirsense.O catedrático, que já se queixou da falta de documentos "disponíveis na sede do clube", faz parte de um grupo de adeptos que disputa a verdadeira data a ser celebrada. No entanto, apesar de toda a polémica ao redor desta situação, o Trofense continua a festejar a inscrição oficial do clube na AF Porto.