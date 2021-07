Trofense confirma saída de Alan Júnior e Yohan Miranda

O Trofense comunicou esta quinta-feira a saída dos brasileiros Alan Júnior e Yohan Miranda, depois dos dois atletas terem chegado a acordo para a rescisão dos contratos.





Yohan Miranda, aliás, já tinha sido oficializado como reforço do Vilafranquense na terça-feira, mas só hoje a formação da Trofa formalizou a sua saída. O médio, de 21 anos, participou em 19 jogos na época passada.Já o avançado Alan Júnior, de 28 anos, foi peça fundamental na subida do clube à 2ª Liga, com sete golos apontados em 27 partidas disputadas ao longo da temporada. Por enquanto, ainda não é conhecido o destino do atleta."Pelo trajeto e contributo que deram nesta página importante da história do Clube Desportivo Trofense, é-lhes merecido o reconhecimento pelo profissionalismo e compromisso que sempre deram sempre que levaram este emblema ao peito", escreveu o Trofense em comunicado.