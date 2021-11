Trofense confirma saída de Rui Duarte do comando técnico

O Trofense confirmou, em nota no seu site oficial, a saída de Rui Duarte do comando técnico da equipa que ocupa o 14.º lugar da Liga Sabseg, após negociações com a SAD que duraram um par de dias."O Clube Desportivo Trofense informa que oficializou acordo com o treinador Rui Duarte para a cessação do contrato de trabalho desportivo que ligava as partes. (...) O Clube Desportivo Trofense agradece a forma dedicada e empenhada que o treinador sempre teve ao serviço do Clube , assim como a postura tida neste momento de cessação do vínculo contratual", lê-se.O sucessor de Rui Duarte, como o nosso jornal já deu conta,O clube deixou ainda palavras de agradecimento a Hélder Sousa, que deixou a estrutura da equipa da Trofa, onde exercia as funções de team manager.