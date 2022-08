Trofense contrata Issoufi Maiga

O Trofense, que disputa a Liga Sabseg, anunciou esta sexta-feira a contratação de Issoufi Maiga, extremo maliano que chega proveniente do Binga FC, do Mali.

Com 20 anos, Maiga vai estrear-se no futebol português depois de uma curta passagem pelo Oslo Football Academy de Dakar na segunda metade da última temporada.

O maliano reforça assim as opções ofensivas da formação de Sérgio Machado que no domingo vai a Oliveira de Azeméis defrontar a Oliveirense, depois de uma vitória e duas derrotas no campeonato, que deixa o clube no 13.º lugar da tabela.