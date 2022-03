Trofense convoca assembleia-geral

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Trofense anunciou a realização de uma assembleia-geral ordinária no próximo dia 14 de Abril. A reunião magna tem como ponto único "apreciar, discutir e deliberar sobre o relatório e contas da última gerência e o respetivo parecer do Conselho Fiscal e de Disciplina".No início, haverá um período de trinta minutos, onde poderão ser tratados "quaisquer assuntos de interesse para o clube, sem que os mesmos possam ser votados".A assembleia-geral terá lugar no Auditório Fórum Sec. XXI às 20h30.C.S.