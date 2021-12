Trofense critica arbitragem no jogo frente ao Feirense e pede implementação do VAR na 2ª Liga

Depois da derrota frente ao Feirense, o Trofense emitiu um comunicado no qual criticou a arbitragem de Gustavo Correia e no qual pediu a implementação do VAR na 2ª Liga. O clube da Trofa alega que o golo dos fogaceiros foi obtido na sequência de um lance em que o jogador adversário se encontra em posição de fora de jogo."O Clube Desportivo Trofense chegou esta temporada à Liga Portugal 2 e fez um enorme esforço para se adaptar à exigência da competição, readaptando-se, concretizando obras necessárias para estar nos campeonatos profissionais.O Clube Desportivo Trofense e a sua administração têm profissionais dedicados, empenhados em dar o melhor de si na representação do emblema do clube e da cidade que representam, e hoje, entre todos, há um sentimento de frustração por, no final dos 94 minutos de futebol, todo o seu esforço acabar penalizado num lance que definiu o resultado final da partida, que, com a tecnologia de vídeo-árbitro que deveria estar implementada nos campeonatos profissionais e não está, acabaria por definir outro resultado que não o que acabou por se registar: aos 88'minutos, no lance que acaba por definir o jogo, o avançado da equipa adversária está em posição irregular, um juízo que a implementação da tecnologia VAR ajudaria na análise efetiva do lance.Queremos contribuir para um futebol que potencie o talento, a verdade desportiva, que dê aos jogadores o protagonismo e aos adeptos a paixão pelo jogo. É também por estas razões que temos como imperiosa a implementação do sistema de vídeo-árbitro na LigaPortugal2, de forma a que todo o nosso esforço, dedicação e compromisso que temos na valorização do espetáculo não sejam em vão."