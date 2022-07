Trofense derrota V. Guimarães B em jogo particular

O Trofense venceu, esta quarta-feira, o V. Guimarães B, por 2-0, em mais um encontro de preparação, desta vez disputado no estádio da formação da Trofa.O resultado ficou fechado logo no primeiro tempo. Aos 15 minutos, um autogolo colocou a equipa de Sérgio Machado na frente do marcador, tendo depois o médio Vasco Rocha, aos 35 minutos, ampliado a vantagem do Trofense.A formação da Liga Sabseg tem agora, no sábado, o seu último jogo de preparação antes do arranque oficial da temporada, que servirá também de apresentação aos sócios, frente ao Boavista, pelas 19 horas.