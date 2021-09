De forma a aproveitar da melhor maneira a pausa comeptitiva para os compromissos das seleções, o Trofense realizou um jogo-treino frente à UD Oliveirense nesta terça-feira. A partida terminou com o resultado de 1-1.





Num encontro em que o técnico Rui Duarte aproveitou para limar algumas arestas, o golo da formação da Trofa acabou por ser apontado por Bruno Moreira. Agora, o Trofense vai dar continuidade à preparação do jogo com o Casa Pia.Neste momento, a equipa recém promovida do Campeonato de Portugal segue no 10.º lugar da Liga Sabseg, com cinco pontos em quatro jogos.