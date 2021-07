No último jogo de preparação antes do arranque oficial da temporada o Trofense empatou 1-1 com o Oliveira do Hospital. O golo da formação da Trofa foi apontado por Bruno Almeida.





De regresso às competições profissionais, o Trofense fecha os jogos-treino sem vitórias. Durante esta fase, o treinador Rui Duarte tem aproveitado para observar os reforços, já que são algumas as caras novas que o clube tem a 2021/22.O arranque oficial da temporada do Trofense acontece a 24 de julho, frente ao Sp. Covilhã.