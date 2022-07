Trofense empata em S. João Ver

O Trofense não foi além de um empate, esta quinta-feira, no Estádio do São João de Ver, em partida de preparação frente aos malapeiros, que teve lugar às 17h30. O jogo terminou 0-0.Na presente pré-época, a formação de Santa Maria da Feira, militante da Liga 3, já travou o Penafiel, em empate caseiro a duas bolas, e venceu o Ac. Viseu por 2-0, no terreno do clube beirão.A formação da Trofa joga, este sábado, o seu último jogo de preparação antes do arranque oficial da temporada, que servirá também de apresentação aos sócios, frente ao Boavista, pelas 19 horas.: T. G.