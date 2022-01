Trofense enfrenta surto de Covid-19 e jogo com o FC Porto B está em risco

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Trofense é o mais recente clube da Liga Sabseg a enfrentar um surto de Covid-19. O conjunto da Trofa tem cerca de uma dezena de infetados, entre jogadores, equipa técnica e staff, pelo que a realização do jogo com o FC Porto B, agendado para domingo, está em risco.A formação orientada por Francisco Chaló já alertou a Liga para situação, estando agora a seguir o protocolo definido. O Trofense procedeu à realização dos testes PCR durante esta quarta-feira, pelo que os resultados dos próximos dias irão ditar se a partida se realizará ou não. Os regulamentos da Liga pressupõem que uma equipa tem de ter 13 jogadores (incluindo um guarda-redes) aptos para ir a jogo.Neste momento, o Trofense segue no 11º lugar da Liga Sabseg.