Trofense garante que "já nada deve" a Mutsinzi e "lamenta profundamente conduta" do central

O Trofense garantiu este sábado ter as suas "obrigações contratuais em dia com os jogadores", na sequência da notícia da rescisão de Mutsinzi que alegou salários em atraso."Na sequência de notícias nos media sobre a rescisão unilateral do jogador Ange Mutsinzi, o Clube Desportivo Trofense - Futebol SAD esclarece que tem as suas obrigações contratuais em dia com os jogadores que integram o plantel. E que, neste momento, já nada deve ao referido futebolista. De igual modo, lamenta profundamente a conduta do referido jogador, bem como a forma como este trouxe esta questão a público, sem prejuízo de reservar o direito de, em sede própria, dirimir a legalidade da mesma. A SAD do Clube Desportivo Trofense está atenta e, em devido tempo, vai verificar se esta conduta teve por base uma questão meramente laboral ou se, ao invés, teve motivações desportivas que implicam terceiros", pode ler-se no comunicado divulgado nas redes sociais.Recorde-se que Ange Mutsinzi, central internacional pelo Ruanda, rescindiu contrato, por justa causa, com o Trofense. Segundo informou a assessoria do jogador, o motivo para este desfecho prende-se com o acumular de salários de atrasos, tendo o processo sido concluído com o auxílio do Sindicato dos Jogadores. O defesa, de 25 anos, chegou a Portugal na época passada, tendo sido um dos jogadores mais utilizados pelo Trofense, participando em 26 encontros. Na presente temporada, apenas realizou seis partidas.Mutsinzi fica assim livre para assinar por outro clube.