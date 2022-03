Trofense leva a melhor sobre o Leça em jogo-treino

Pelo terceiro dia consecutivo, o Trofense aproveitou a pausa na Liga Sabseg, devido aos compromissos das seleções, para realizar mais um jogo-treino, depois da vitória frente ao Arouca e da derrota com o Boavista. Desta vez, o adversário foi o Leça, equipa sensação da Taça de Portugal e atualmente envolvida na fase de subida à Liga 3.A partida, disputada em Serzedelo, terminou com um triunfo por 1-0 da formação de Francisco Chaló, com o central português João Paulo a ter assinado o único golo do encontro. Esta temporada, o jogador de 32 anos soma 23 jogos disputados, tendo já marcado em duas ocasiões.O próximo compromisso oficial do Trofense está marcado para 2 de abril, com uma visita ao Rio Ave. Já o Leça recebe, no dia seguinte, o Marítimo B.