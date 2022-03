Trofense oferece bilhetes a quem doar bens para as vítimas da guerra na Ucrânia

As ações de solidariedade no mundo do futebl para com as vítimas da guerra entre a Ucrânia e a Rússia têm-se multiplicado, sendo o Trofense o mais recente clube a associar-se à causa. Assim, o conjunto da Trofa vai oferecer bilhetes para o jogo com o Farense, no próximo domingo, a quem doar bens que serão posteriormente enviados para a Ucrânia.A iniciativa resulta de uma parceria entre o Trofense e a Câmara Municipal da Trofa, sendo que os bens doados podem ser entregues no Centro de Logística do município, entre as 6h30 e as 20 horas. Os adeptos são assim convidados a doar alimentos, produtos de higiene pessoal, lanternas, roupa e calçado, entre outros.Para além de já terem saído trê carrinhas da Trofa em direção à zona de guerra, o município alterou, esta quarta-feira, a bandeira do concelho por uma da Ucrânia, numa demonstração de apoio à população afetada pela guerra.