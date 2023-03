Trofense oferece bilhetes para o jogo com o Nacional a adeptos que doarem bens essenciais

O Trofense lançou uma campanha na qual irá oferecer bilhetes para o jogo com o Nacional, agendado para as 14 horas de sábado, a quem doar bens alimentares. A iniciativa é limitada a 50 bilhetes."Faz a tua doação na secretaria do nosso clube, nos dias 9 e 10 entre as 9h30-12h30 e 14h30-17h30 e no dia 11 entre as 9h30-12h00 e garante desde já um dos 50 bilhetes disponíveis para apoiares a nossa equipa na bancada", podia ler-se na publicação feita pelo emblema da Trofa nas redes sociais.No plano desportivo, a equipa de Jorge Casquilha, atualmente em lugar de despromoção, procurar fugir ao fundo da tabela. O Trofense soma, neste momento, 19 pontos em 23 encontros na Liga Sabseg.