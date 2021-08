Trofense oficializa Elias Achouri

Tal como Record adiantou, o Trofense oficializou esta quinta-feira a chegada de Elias Achouri, avançado francês de 22 anos, por empréstimo do Estoril.





"Estou muito satisfeito por estar aqui e venho para ajudar o Trofense na luta pelos nossos objetivos. Sei que fizeram questão para contar comigo e isso deixa-me desde logo muito motivado para trabalhar e conquistar espaço, de forma a contribuir para o sucesso que todos queremos alcançar", afirmou o jogador aos canais do clube.Na época passada, o francês apontou cinco golos em 21 partidas na equipa sub-23 do Estoril, ajudando na conquista do título por parte dos canarinhos. Rui Duarte recebe assim mais uma opção para a frente de ataque.