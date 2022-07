Trofense oficializa Pablo Maldini

O Trofense oficializou, esta sexta-feira, a contratação de Pablo Maldini, lateral-esquerdo, de 22 anos, formado no Flamengo.Embora a oficialização do reforço só tenha acontecido hoje, o defesa já tinha sido utilizado pelo técnico Sérgio Machado no jogo de preparação frente ao V. Guimarães, na quarta-feira, realizado à porta aberta, que terminou com uma derrota por 4-1 para a equipa da Trofa.Pablo Maldini chega ao Trofense depois de ter sido campeão da Liga Revelação e da Taça Revelação ao serviço dos sub-23 do Estoril, pelos quais fez 24 jogos e apontou três golos.