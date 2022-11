Trofense oficializa saída de Bruno China

Relacionadas Bruno China deixa Trofense após sete jogos sem vencer O clube informou ainda que o acordo com o treinador "assegura os seus vencimentos na totalidade ate final da presente época ou até rubricar contrato com um novo clube", desejando "aos técnicos os maiores êxitos para o futuro". O Trofense justificou a decisão com o "fraco rendimento desportivo demonstrado nos últimos jogos".Neste sentido, estará para breve o anúncio da entrada de Jorge Casquilha para a liderança da nova equipa técnica.

Confirmando as informações adiantadas por no sábado passado , o Trofense oficializou, esta quarta-feira, a saída do técnico Bruno China, e a sua equipa técnica, confirmando ter chegado a acordo para a revogação do contrato de trabalho que ligava as duas partes.