Trofense oficializa saída de Francisco Chaló

Confirmando a informação avançada poresta tarde, o Trofense oficializou a saída de Francisco Chaló do comando técnico da formação que ocupa atualmente o penúltimo lugar da Liga Sabseg, cessando assim o contrato que ligava as partes até ao final da temporada.Apesar dos resultados não terem sido os melhores, apenas quatro vitórias em 19 jornadas, o clube agradeceu, em comunicado, "o permanente empenho e dedicação de Francisco Chaló" durante os meses em que liderou a formação da Trofa, manifestando "admiração pelas qualidades pessoais e profissionais" do treinador."Obrigado Francisco Chaló.Com muito respeito e enorme elevação, a administração do Clube Desportivo Trofense e o treinador Francisco Chaló, chegaram a acordo para a cessação da ligação do treinador que vigorava até ao final da temporada.A administração do Clube Desportivo Trofense realça o permanente empenho e dedicação de Francisco Chaló em cada dia de trabalho no clube, salientando as suas qualidades e o respeito mútuo, patente neste momento em que as partes entenderam que o fim da relação contratual seria o melhor para ambos.Por todas estas razões, pelas qualidade pessoais e profissionais e pela admiração mútua, fica o agradecimento do Clube Desportivo Trofense a Francisco Chaló e à sua equipa técnica, por tudo o que deram ao clube ao longo dos últimos meses, desejando ao treinador e a toda a sua estrutura os maiores sucessos."