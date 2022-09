Trofense passa a ser gerido por comissão administrativa

O Trofense elegeu na Assembleia Geral desta sexta-feira a comissão administrativa que vai assumir as rédeas do clube até às próximas eleições. Tal como avança 'O Notícias da Trofa', a mesma será encabeçada por Paulo Monteiro, candidato derrotado das últimas eleições, em 2021.Também integrados na comissão administrativas estão os sócios Simão Moreira, Simão Campos, Hugo Ferreira e Bruno Mesquita, sendo que, durante a sua intervenção aos associados que marcaram presença na reunião magna, Paulo Monteiro confirmou, sem revelar nomes, a entrada de mais duas pessoas.Nas palavras do responsável atual pelo clube, a missão passa agora "estagnar os problemas, não os deixando aumentar" e "marcar eleições para a direção o mais breve possível".Relembre-se que o Trofense estava sem direção desde a demissão do presidente Franco Couto, em julho.