Trofense perde com o Fafe em jogo de preparação

Depois do desaire frente ao Penafiel na passada sexta-feira, o Trofense realizou, na tarde desta terça-feira, um jogo de preparação no reduto do Fafe. A equipa de Jorge Casquilha acabou por sair derrotada por 2-1.O golo dos trofenses foi apontado pelo defesa-central Rúben Pereira, ao passo que Álvaro Milhazes e Pedro Matos fizerma os tentos que valeram o triunfo dos justiceiros. O Trofense continua assim a preparar o embate de sábado frente ao Moreirense, sendo que, do outro lado, o conjunto de Luís Pinto, que tem três vitórias, um empate e apenas uma derrota à frente da equipa, prepara-se para enfrentar a Sanjoanense, para a Liga 3.