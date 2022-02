Trofense repudia agressão 'covarde e vil', fez queixa à polícia e avança para a justiça

"Na noite de quinta-feira, dia 10 de Fevereiro, a comitiva do Clube Desportivo Trofense em estágio no hotel em Lisboa, foi de forma covarde e vil, atacada e agredida por um indivíduo identificado". É desta forma que o Trofense introduz o extenso comunicado em que reage formalmente ao episódio em que o seu team manager Pedro Rúben Carvalho terá sido agredido pelo diretor de segurança do Estrela da Amadora, Ricardo Fernandes. O Trofense estava em estágio para o jogo desta sexta-feira, com o Casa Pia, em Pina Manique.O Trofense não aponta nomes no seu comunicado, mas revela que irá avançar com exposição à Liga e FPF, já depois de ter apresentado queixa à polícia. Ficou ainda a garantia de que o caso seguirá na justiça. "O Clube Desportivo Trofense e a sua administração, participaram às forças policiais os factos ocorridos no hotel de estágio, e tomará todas as diligências criminais contra o individuo em questão, cujo percurso profissional e registo criminal, diz tudo sobre o seu caráter", lê-se.O Trofense recorda antecedentes com o referido elemento em causa do Estrela da Amadora, concretamente no jogo da 1.ª volta do campeonato entre os nortenhos e os tricolores, onde "provocou um conjunto de desacatos e agressões na zona técnica" do Estádio do Trofense, e no jogo da 2.ª volta, na Reboleira. "Teve um confortamento ameaçador e repetidamente insultuoso para com toda a comitiva do nosso clube e da sua administração, factos testemunhados pelos Delegados da Liga e forças policiais", indica o Trofense."O Clube Desportivo Trofense vai apresentar à Liga Portuguesa de Futebol Profissional e à Federação Portuguesa de Futebol, uma exposição sobre a agressão de que um elemento do seu staff foi vítima, na noite de quinta-feira, quando a sua estrutura se encontrava numa unidade hoteleira em Lisboa, em estágio de preparação para o jogo da Liga Portugal2 Sabseg, realizado esta sexta-feira entre o Casa Pia AC e CD Trofense.No decurso do estágio, quando a estrutura do Clube Desportivo Trofense estava à porta do hotel, um elemento do nosso staff foi covardemente agredido por um indivíduo, que irrompeu pela unidade hoteleira com insultos e agressões, especialmente dirigidos a um dos nossos elementos de staff.O identificado indivíduo é o mesmo que no jogo da jornada 2 da Liga Portugal2 Sabseg, estava inscrito como diretor de segurança do Club Football Estrela da Amadora SAD, que também nesse desafio provocou um conjunto de desacatos e agressões na zona técnica do nosso estádio, factos provados em Processo Disciplinar nº8 -21/22.O mesmo indivíduo, aquando do jogo da Jornada 19 da LigaPortugal2 Sabseg, de visita do Clube Desportivo Trofense ao estádio da Reboleira, teve à porta do estádio e na zona dos camarotes (por onde se movimentou livremente), um confortamento ameaçador e repetidamente insultuoso para com toda a comitiva do nosso clube e da sua administração, factos testemunhados pelos Delegados da Liga e forças policiais destacados para o jogo.O Clube Desportivo Trofense e a sua administração zelam, desde a primeira hora, pelo futebol como um exemplo de espetáculo para todos, promotor de talento e de qualidade dos seus intervenientes, quer dentro das quatro linhas, quer em toda a sua organização, defendendo os valores do respeito e da integridade.Desta forma não compactuamos, e iremos até às últimas consequências, para que este ato covarde e vil de que o nosso staff foi alvo na noite de quinta-feira, seja devidamente punido, porque estes não são os valores de uma competição que se quer de agregação, talento, e de espetáculo.Esperamos uma reação séria e enérgica das instituições, nomeadamente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional e da Federação Portuguesa de Futebol, para que este tipo comportamentos sejam banidos do desporto.O Clube Desportivo Trofense e a sua administração, participaram às forças policiais os factos ocorridos no hotel de estágio, e tomará todas as diligências criminais contra o individuo em questão, cujo percurso profissional e registo criminal, diz tudo sobre o seu caráter."