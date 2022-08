Trofense vai continuar sem direção até setembro

Com 40 sócios a marcarem presença na Assembleia Geral Extraordinária desta sexta-feira, o Trofense não conseguiu cumprir o ponto único da reunião magna, que passava por eleger uma comissão administrativa para comandar os destinos do clube, na sequência do pedido de demissão do presidente Franco Couto. Uma nova Assembleia Geral ficou marcada para 2 de setembro.Durante a reunião desta noite, cinco sócios mostraram-se disponíveis para integrar a comissão administrativa, mas nenhum deles aceitou liderar a mesma. Uma das tarefas da comissão passará por resolver o pagamento dos 4 meses em atraso do regime extrajudicial de recuperação de empresas (REFE), aprovado em tribunal e que não estará a ser pago nesta fase.