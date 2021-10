Vasco Rocha e o embate com o Benfica: «Vai ser um jogo para demonstrar que ainda estou cá»

Depois de vários anos na 1ª Liga, Vasco Rocha reforçou o Trofense na época passada, na altura no Campeonato de Portugal, e agora, com o clube na 2ª Liga, é o capitão de equipa. Perante aquilo que é o seu passado, o médio não esconde que voltar a defrontar uma equipa do patamar mais alto do futebol português, neste caso o Benfica, tem um sabor especial a nível individual.





"É sempre bom voltar a defrontar grandes equipas. É um prazer imenso estar neste palco e defrontar um clube como o Benfica. Vai ser um jogo para desfrutar e para demonstrar que ainda estou cá", começou por referir o jogador.Referindo que, apesar do entusiasmo do plantel para defrontar o Benfica, a semana de trabalhos decorreu de forma "normal", Vasco Rocha sublinhou as vontade do Trofense em impor a sua ideia de jogo: "Temos todos a consciência do jogo que vamos ter e da equipa que vamos enfrentar. Só vamos conseguir se estivermos todos juntos e se jogarmos focados no coletivo. O pessoal está todos mentalizado e acredito que isso se vai refletir no jogo. Ficámos contentes por podermos defrontar uma grande equipa em nossa casa, ficámos entusiasmados e ansiosos por podermos mostrar a nossa qualidade e o nosso valor. Temos um jogo positivo, queremos ter bola e criar situações para ferirmos o adversário. Quando não a tivermos vamos tentar proteger ao máximo a nossa baliza".O encontro entre o Trofense e o Benfica está agendado para as 20h15 deste sábado.