Vasco Rocha: «Estamos no início e temos de trabalhar para crescer e evoluir»

Vasco Rocha estava naturalmente desiludido pelo desaire do Trofense diante do Sp. Braga, por 3-0 , mas lembrou que a equipa da Trofa ainda está num momento de assimilar os novos processos às ordens de Jorge Casquilha."Sabíamos que ia ser um jogo muito difícil. A nossa estratégia passava por anular o jogo entrelinhas do Sp. Braga e depois tentar sair em transições e criar situações em que pudéssemos causar perigo e finalizar. Estamos a assimilar um novo processo, estamos no início e temos de trabalhar para crescer e evoluir. A Taça da Liga vai ser boa para assimilarmos os processos do novo treinador, começarmos a evoluir e melhorar os nossos resultados", disse, à SportTV.