Vilson Caleir é reforço do Trofense para as próximas duas temporadas

Depois de João Traquina, Tiago Manso e Tiago Antunes, eis o quarto reforço do Trofense para 2022/23: Valdir Caleir. O médio, de 23 anos, assinou um contrato válido para as próximas duas temporadas.Formado no U. Tires, o luso-guineense passou por Inglaterra em 2016/17 (Tower Hamlets) e ingressou depois no Marítimo, clube que representou nas últimas cinco épocas. Em 2021/22, Caleir fez 27 jogos pelos sub-23 e nove pela formação B dos insulares.Recorde-se que o Trofense deu, esta segunda-feira, o pontapé de saída na temporada 2022/23, com os exames médicos e o primeiro treino.