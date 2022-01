Vítor São Bento é reforço do Trofense

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Depois de ter rescindido contrato com o E. Amadora em setembro, Vítor São Bento já encontrou novo clube. O guarda-redes, de 29 anos, surge como reforço do Trofense na mais recente atualização de jogadores inscritos da Liga Portugal.Com passagens por Santa Maria, Sp. Braga, Aves e Varzim na formação, Vítor São Bento já representou clubes como Farense, Sp. Covilhã, Nacional e Xanthi enquanto sénior. Nesta época, o guardião somou cinco jogos pelo E. Amadora.Até este momento, a lugar na baliza do Trofense foi ocupado por Rodrigo Moura ou por Rogério Santos.