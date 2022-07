Welves é reforço do Trofense

O Trofense oficializou, esta sábado, a contratação do extremo Welves, jogador, de 21 anos, que esteve ligado ao Lviv, da Ucrânia, nas últimas três temporadas.Na Europa desde 2018/19, quando se mudou para o Lokomotiva Kosice, da Eslováquia, transferiu-se depois para a formação da principal divisão do futebol ucraniano, tendo participado em 17 partidas na sua época de estreia. Perdeu espaço na temporada seguinte e, em 2021/22, esteve seis meses no Zira, do Azerbaijão, e outros seis no Nomme Kalju, da Estónia.Welves é o segundo reforço do Trofense para as alas do ataque, depois da contratação de Traquina, sendo que o clube assegurou igualmente a continuidade de Djalma.