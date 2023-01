Wesley Tanque reforça ataque do Trofense

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Trofense oficializou esta quarta-feira a contratação de Wesley Tanque, avançado brasileiro, que se torna no segundo reforço de inverno assegurado pela formação às ordens de Jorge Casquilha, depois da chegada de Tiago Ferreira.O ponta de lança, de 26 anos, regressa ao futebol europeu depois de ter representado o Atlético Palmaflor, da Bolívia, durante 2022. Ao serviço dos bolivianos, Tanque apontou 15 golos e assinou seis assistências em 38 encontros.Na Europa, o brasileiro já tinha passado uma temporada na Alemanha, ao serviço do Oberlausitz, e três na República Checa, com passagens pelo Slovan Liberec, Varnsdorf e Hradec Králové.