Acabar com seca em casa

A U. Leiria procura, na receção ao Belenenses, retomar o trilho dos triunfos no Estádio Municipal, onde não ganha há mais de dois meses. A última vitória caseira aconteceu diante do Torrense (1-0), a 8 de dezembro, seguindo-se três empates e uma derrota, além da eliminação da Taça de Portugal com o Sporting. Embora apenas tenha sido surpreendida em casa por dois adversários no campeonato, a União é a equipa da Liga Sabseg que mais empates regista na condição de visitada (5), o que tem impedido os pupilos de Vasco Botelho da Costa de galgar mais posições na tabela classificativa. Diante dos azuis, que carregam a lanterna vermelha, os leirienses pretendem voltar às vitórias e afastar-se da zona perigosa da tabela.

Ausentes do embate com o Belenenses estão os lesionados Kaká e Babanco, cujo regresso aos relvados, de resto, ainda é uma incógnita.