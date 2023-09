Baixinho prova estatuto

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Marco Baixinho tem sido peça imprescindível para o técnico Vasco Botelho da Costa neste arranque de época, confirmando o estatuto de reforço.

O central de 34 anos é o único totalista da equipa e foi titular nos oito jogos oficiais dos leirienses, cumprindo sempre os 90’, sendo opção numa linha a três ou formando dupla no eixo defensivo. Na histórica goleada ao Pedrógão de São Pedro (12-0), Baixinho estreou-se a marcar ao serviço da União, num duelo que permitiu ainda a Kaká coroar o seu 150º jogo de castelo ao peito com um golo.

Entretanto, a União começa já hoje a preparar a receção ao Tondela, no domingo, em duelo da 6ª jornada, no qual a equipa da cidade do Lis pretende voltar aos triunfos diante dos seus adeptos e tentar continuar a subir na tabela.