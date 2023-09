Defesa central que passou pelo Benfica é reforço da U. Leiria

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Vitalii Lystsov é reforço da U. Leiria, tendo assinado contrato válido por uma temporada.

O russo, de 28 anos, estava livre após terminar contrato com Khimki, do seu país. Regressa à cidade do Lis, dado que representou a União na temporada 2014/15, antes de transferir-se para o Benfica. Atuou pelos sub-23 e equipa B das águias, além de um empréstimo ao Tondela na época 2016/17.





Lystsov diz estar "feliz por voltar a Leiria" e vai envergar a camisola 3 da formação orientada por Vasco Botelho da Costa.