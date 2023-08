Fernando Gomes e Pedro Proença acreditam no regresso da U. Leiria à Liga

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Fernando Gomes e Pedro Proença marcaram presença, este sábado, na inauguração do Museu da União de Leiria, que precedeu o encontro dos leirienses diante do Benfica B e que atraiu muitos adeptos à Porta10.

O presidente da Federação elogiou a "ligação com a comunidade" que a estrutura da SAD leiriense tem sabido construir, classificando o projeto da U. Leiria de "inovador". Fernando Gomes agradeceu ao empresário inglês Navdeep Singh "por ter investido" em Leiria e dsse acreditar que os leirienses vão regressar ao topo do futebol nacional. Por seu turno, o presidente da Liga Portugal revelou que a U. Leiria é um clube que lhe "diz muito" e teceu rasgados elogios a Nélio Lucas, representante dos investidores, que classificou de "um gestor de topo" e a "pessoa que melhor percebe o business do futebol". "Isto só é possível porque duas pessoas tiveram a visão de apostar: Armando Marques e Nélio Lucas. Tenho a plena convicção que este será um pequeno passo para a U. Leiria chegar a Liga Betclic", afirmou Pedro Proença.

Além dos presidentes da Federação e da Liga, que teceram rasgados elogios à SAD leiriense, também antigos treinadores, jogadores e dirigentes do clube estiveram presentes na cerimónia, nomeadamente João Bartolomeu, que presidiu à União durante 25 anos e festejou os pontos mais altos da história do emblema, que ficam agora perpetuados num espaço museológico junto à fanzone.

Para o presidente da Câmara de Leiria, o futebol "é um dos fenómenos que oferece maior notoriedade às cidades. "E este museu materializa um pouco da alma leiriense", afirmou Gonçalo Lopes, que deixou uma "palavra de agradecimento" à estrutura da SAD, "que, além de títulos, conquistou a população de Leiria. Estou entre essa multidão de adeptos".