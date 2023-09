Maior vitória fora igualada

A vitória da U. Leiria no Restelo (5-0) foi esmagadora e, num único jogo, a equipa garantiu o primeiro triunfo fora de portas da época, marcou tantos golos como nas anteriores quatro jornadas e, ao mesmo tempo, igualou a maior goleada de sempre no segundo escalão.

Em 1997/98, a União também venceu fora de portas por cinco golos sem resposta, em Felgueiras, numa época com Vítor Oliveira ao leme em que festejou o título e a subida e estabeleceu vários registos na prova: mais pontos (70), mais vitórias (20), menos derrotas (4) e mais golos marcados (73).

No entanto, a maior goleada de sempre dos leirienses no escalão secundário mantém-se fixada nos 8-1 ao Ac. Viseu, em 1993/94, temporada na qual também subiu à 1ª Liga, com Manuel Cajuda no banco.