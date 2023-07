Oficial: Arsénio é reforço da U. Leiria

View this post on Instagram A post shared by Unia~o Desportiva de Leiria ?? (@uniaodeleiria)

A U. Leiria confirmou, este sábado, a contratação do avançado Arsénio, que assinou até 2025. O ex-jogador do Arouca é o segundo reforço dos leirienses para a nova temporada, depois do central Tiago Ferreira (ex-Trofense).Após a derrota com o Caldas (1-0), a equipa de Vasco Botelho da Costa está de folga no fim de semana e inicia o estágio, esta segunda-feira, em Fornos de Algodres, sendo esperadas mais aquisições.