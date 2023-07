Róchez oficializado como reforço da U. Leiria

A U. Leiria oficializou, esta segunda-feira, a contratação do hondurenho Bryan Róchez, que assinou por uma temporada. O avançado, de 28 anos, é cedido pelo Portimonense.

"Estou muito feliz por estar neste grande clube, desejo cumprir todos os objetivos, jogar e sentir o calor dos adeptos", afirmou o jogador, que já está às ordens de Vasco Botelho da Costa.

Os leirienses, que se estreiam esta noite no Bessa na época 2023/24, tinham anunciado, no domingo, a contratação, em definitivo, do central Vasco Oliveira, que se desvinculou do Farense e assinou por três anos.