Solidariedade no hospital

Jordan van der Gaag, Leandro Silva e Diogo Amado visitaram, na companhia do técnico Vasco Botelho da Costa e do diretor-desportivo Carlos Delgado, a pediatria do Hospital de Leiria e a Unidade de Internamento de Doentes de Evolução Prolongada daquela unidade de saúde. A iniciativa pretendia alegrar o dia dos utentes, com a entrega de balões e vários presentes, desde cachecóis da União, a camisolas e kits de pintura. O treinador valorizou estas ações, que dão ânimo a "quem passa por dificuldades": "Muitas vezes, a nossa presença faz o dia dessas pessoas."