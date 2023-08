U. Leiria contrata Lucho Vega

A U. Leiria confirmou, esta terça-feira, a contratação do médio Lucho Vega, que assinou contrato por dois anos, depois de se ter desvinculado do Marítimo.O jogador, de 23 anos, terminou a época passada ao serviço do Sp. Covilhã e trabalhou com o técnico Vasco Botelho da Costa no Estoril, emblema ao serviço do qual conquistou dois troféus, uma Taça Nacional Sub-23 e uma Taça Revelação Sub-23.