Vasco Botelho da Costa rejeita favoritismo pela subida de divisão

Vasco Botelho da Costa rejeitou, esta quinta-feira, colocar a U. Leiria no lote de candidatos à subida de divisão, por considerar que há outras equipas melhor apetrechadas para atingir aquele objetivo. Durante um encontro informal com a imprensa, que decorreu num dos camarotes do Estádio Dr. Magalhães Pessoa, e a dois dias da estreia no campeonato em Paços de Ferreira, o técnico aponta como objetivo para esta temporada "continuar a fazer crescer a União de Leiria" e concedeu um "mérito brutal à estrutura" da SAD leiriense, que permitiu criar condições para o título na Liga 3.

"Se no ano passado assumia a responsabilidade de subir de divisão, este ano digo o contrário. Não somos minimamente favoritos, mas temos de ter a ambição e de criar essa oportunidade", afirmou o treinador, que afirma que os leirienses "podem ganhar a qualquer adversário" na Liga Sabseg, mas rejeita o rótulo de candidatos. "Gostávamos de subir de divisão, mas não é uma ambição desmedida. Temos de perceber que a U. Leiria ainda não está preparada, mas temos um desafio diário, que é o de provarmos que podemos ganhar qualquer jogo", declarou Vasco Botelho da Costa, que aponta o regresso da União ao escalão principal "a curto prazo" e fala de uma versão para 2023/24 com uma "lógica de continuidade". "Queremos apetrechar o grupo de trabalho de jogadores experientes, a nossa base era boa, que consideramos capaz, e esse é o nosso ponto de partida para esta época", frisou o treinador, que olha para o apoio dos adeptos como um fator essencial no sucesso desportivo e valoriza o facto de já estarem reservados "três ou quatro autocarros" com adeptos para a ida a Paços. "É um jogo a um sábado de manhã, algumas pessoas em Leiria ainda trabalham ao sábado e isso é algo que nos dá uma responsabilidade acrescida", declarou o técnico, de 34 anos, que na época passada pediu à SAD para atrair público ao estádio "e não apenas na fase final". "Enquanto treinador sou obcecado em tudo o que posso controlar num jogo e queria garantir que, na fase decisiva, a presença de 22 mil adeptos no estádio não fosse uma novidade", revelou Vasco Botelho da Costa.

Presente no encontro com os jornalistas, o diretor desportivo, Carlos Delgado, agradeceu o "empenho" da administração e não escondeu o orgulho "por tudo aquilo que tem sido feito em termos de promoção" da União, da cidade e da região. "O investimento na última época foi enorme em termos de dar condições de trabalho e não no plantel. E as pessoas meteram dinheiro e acreditaram sempre no nosso trabalho", asseverou o dirigente, dando como exemplo a decisão de contratar um "nutricionista" para acompanhar os jogadores. "A administração percebeu que seria importante e foi. Mas isso nem sempre acontece no futebol", referiu Carlos Delgado, que destaca a "relação" que se está a construir entre o "clube e as pessoas". "Há um fenómeno muito interessante, que é o facto de as crianças serem da U. Leiria. Mas são mesmo da União. Já não existe aquela questão do segundo clube e isso é muito importante. Além disso, hoje em dia os jogadores da União vão passear para a [Praça] Rodrigues Lobo e as pessoas pedem para tirar fotos. Isto orgulha-nos imenso", conclui.