Questionado porque é que esta partida se joga na quarta-feira e não mais para frente como alguns outros jogos, o responsável dos azuis e amarelos, esclareceu: "Tudo tem a ver com o facto de jogarmos com uma equipa B, pois haverá jogadores em diversas seleções e por isso teremos de jogar esta quarta-feira. Também temos alguns jogadores que podem ser chamados a algumas seleções e por isso vamos jogar agora".



Jovens benfiquistas com valor



O conjunto secundário das "águias" está numa fase de menor fulgor. Mesmo assim, Ricardo Chéu deixa o alerta: "Todos os adversários nesta 2ª Liga são complicados. Os miúdos das equipas B querem-se mostrar e aparecer, com uma ambição natural de chegar à equipa principal. Não estão num momento tão bom, têm jogadores que já jogaram na equipa principal do Benfica, outros que foram já chamados por diversas vezes. Têm qualidade e já fizemos a análise ao que valem, tendo muitos jovens internacionais de Portugal e outros países. Sabemos que sofrem muitos golos e vamos tentar explorar essas fragilidades, sabendo que esta semana é difícil em termos de gestão, pois temos de recuperar os jogadores em ternos físicos e mentais".



André Carvalhas ainda de fora



Na era Ricardo Chéu, a exibição do União frente ao Penafiel terá sido a menos conseguida. Sem querer arranjar desculpas para a derrota, o técnico admite que o facto de não saber se iria ou não viajar e o facto de a equipa ter chegado tarde ao Porto, terá desconcentrado um pouco o grupo. Agora, frente a Um Benfica B de qualidade mas que está a atravessar um período menos bom, o líder dos madeirenses quer voltar às vitórias caseira."É verdade que demos 45 minutos de avanço, nem fomos uma equipa com caracter de assumir a responsabilidade de ter bola e criar muitas oportunidades. Falhámos muito até nos processos defensivos e sofremos dois golos atípicos. Foi um jogo para recordar pois não vamos querer cair nas mesmas asneiras nas próximas partidas. Eu como treinador assumo a responsabilidade das coisas, pois sou eu que transmito a mensagem para o grupo e se calhar posso não ter dado importância a alguma coisa que acabou por ser decisiva. Não é só nos bons momentos que temos de dar a cara, mas sim sempre. Falhamos, fica de emenda, mas nada põe causa no que queremos para o futuro", começou por relembrar o desaire sofrido em Penafiel. E quanto a causas para uma exibição tão apagada: "A semana foi muito difícil por causa do tempo, condicionando os treinos. No dia antes do jogo, não sabíamos se poderíamos viajar, acabando por chegar bastante tarde e ainda tivemos de jantar. Face a isto tudo, era natural que tivéssemos perdido um pouco o foco, dispersando um pouco. Mas não vamo-nos agarrar a isso, erramos e todos, assumindo essa responsabilidade, mas na quarta-feira, vamos ter um União bem diferente".

Autor: João Manuel Fernandes