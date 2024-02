Ricardo Chéu: «Queremos fazer da nossa casa uma fortaleza»

A UD Oliveirense vai abrir a 21ª jornada da Liga Sabseg com uma receção ao Torreense, que derrotou a AVS SAD (2-1) na última jornada, resultado demonstrador da força da formação de Torres Vedras, tal como Ricardo Chéu reconhece.Aliás, o técnico da Oliveirense descreve Tulipa como um "belíssimo treinador", frisando que "sabe bem a responsabilidade que é lutar pelos lugares cimeiros", objetivo que acredita ser a principal motivação do Torreense. Contudo, enfatizou, na antevisão à partida, uma missão particular do seu grupo."Tirámos algumas ideias relativamente ao que tem sido as nossas prestações, uma vez que temos conseguido bons resultados fora de casa, mas queremos claramente fazer da nossa casa uma fortaleza, portanto temos que rectificar o que temos vindo a fazer até agora e queremos ser mais fortes, sabendo que o adversário tem um poderio muito grande e acredita numa possível subida de divisão. Estamos muito focados e preparámos bem a estratégia para o que podemos apanhar na sexta-feira", revelou o treinador da formação de Oliveira de Azeméis, atento aos processos do oponente e visando que este "reforçou-se bem" no mercado de janeiro: "Estão ainda mais fortes e a cimentar processos novos. Temos de ser capazes de dar uma boa resposta para tentar anular as valências deles, que são extremamente fortes individualmente assim como em termos coletivos."Sobre o dia do jogo, Ricardo Chéu, de 42 anos, salientou que "nunca é positivo" jogar numa sexta-feira, mas "chegar ao final de uma semana de trabalho e poder presentar os adeptos com três pontos" é o objetivo da jornada, mesmo para continuar com motivação para o restante campeonato."Os nossos adeptos têm dado um mote, têm uma presença muito forte fora e espero que estejam do nosso lado durante os 90 minutos para os podermos presentear", concluiu o técnico.A UD Oliveirense recebe o Torreense esta sexta-feira, no Estádio Carlos Osório, pelas 18h00, em jogo a contar para a 21ª jornada do campeonato.