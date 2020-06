Horácio Bastos recandidata-se ao terceiro mandato na presidência da Oliveirense

Horácio Bastos anunciou esta quarta-feira a recandidatura ao terceiro mandato na presidência da Oliveirense, sendo, para já, a única lista que concorre à Assembleia Geral Eleitoral que se realiza na sexta-feira.

"Aquilo que me fez avançar foi contar com as pessoas de confiança que estiveram comigo nos dois mandatos anteriores e a vontade de terminar o projeto que nos propusemos fazer na Oliveirense. A melhoria de infraestruturas do clube, que temos vindo a melhorar, falta ainda terminar o centro de formação e construir o novo complexo de treinos", afirmou, em declarações à agência Lusa.

Para o atual presidente, o principal desafio do próximo mandato é a reação do mercado à pandemia da covid-19, que influencia o futuro a "médio e longo prazo", e no qual vai ser necessária a "ajuda de todos" para ultrapassar "os problemas que vão surgir no clube" e a "disponibilidade dos patrocinadores", para que possam "estabilizar a equipa na II Liga" de futebol.

"Possivelmente as outras modalidades vão cortar nas despesas, ainda não foi discutido, mas está a ser orçamentado agora. Vamos orçamentar a próxima época agora e aprovar as da época passada e veremos o que o futuro nos traz. Se tivermos orçamento para manter, mantemos, se tivermos que reduzir, reduzimos. Estamos a ver com o que podemos contar", explicou.

A lista A, de Horácio Bastos, conta ainda com António Pinto, Hélder Tavares e António Valente como vice-presidentes e Rui Nunes como presidente da Assembleia Geral.

A Assembleia Geral Eleitoral realiza-se na sexta-feira, entre as 20:00 e as 21:00, no pavilhão Dr. Salvador Machado, em Oliveira de Azeméis.