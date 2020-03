Agdon na busca de feito inédito

Agdon tomou-lhe mesmo o gosto. O avançado da UD Oliveirense marcou sete golos nos últimos seis jogos e reside agora, sozinho, no topo da lista de melhores marcadores da 2ª Liga. Se a temporada terminasse agora, um feito inédito o brasileiro teria alcançado: ser o 1º melhor marcador da 2° Liga com a camisola da UD Oliveirense.





Nas 11 presenças anteriores na prova, o clube de Oliveira de Azeméis nunca teve um melhor marcador (sem contar as 38 participações na antiga 2ª divisão). Em 2012/13 e 2013/14, Rui Lima, com 14 e 16 golos, respetivamente, foi o melhor marcador da UD Oliveirense, mas, mesmo assim, tais números não foram suficientes para figurar no pódio absoluto. Agdon está a três golos de igualar o médio e bater o recorde interno, sendo que já é o 3º estrangeiro com mais golos da história do clube. Tem 22 e persegue Yero (28) e Biri (31).Em final de contrato, o camisola 9 é por certo dos elementos mais cobiçados do plantel, tendo um clube da Coreia do Sul observado o dianteiro, de 27 anos, na última reabertura de mercado.