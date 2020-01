Agdon: «Querer mais do que a permanência»

"A bola é tua". Terá sido mais ou menos isto que disse Fabinho a Agdon no penálti que daria o 3-0, na goleada aplicada ao Varzim (4-0). O médio já tinha bisado e renunciou a um possível hat trick para dar, assim, uma prenda de aniversário ao avançado.





"Pelo facto de ele ter já dois golos, ofereceu-me o penálti e eu peguei na bola e bati", explicou, com simplicidade, o camisola 9 da equipa de Pedro Miguel. "Entrámos muito bem no jogo, numa partida difícil, contra um adversário bem classificado. Valeu sobretudo pelo trabalho da equipa", prosseguiu, ainda em referência ao mesmo jogo.Com o triunfo de domingo, o conjunto de Oliveira de Azeméis está 10 pontos acima da linha de água. "O fator casa que agora já temos mesmo obriga-nos a querer mais do que a permanência. O que precisávamos na realidade temos agora", explica o dianteiro, apontando a metas mais ambiciosas. Nas duas últimas épocas, a salvação foi apenas garantida na última jornada.Há temporada e meia na UD Oliveirense e 52 jogos e 17 golos depois, Agdon está muito feliz com o regresso da equipa ao Estádio Carlos Osório. "Era o apoio que nos faltava. Às vezes não chega jogar bem, é preciso a inspiração que só os adeptos nos podem dar. Aqui sentimos a ambição, a garra dos oliveirenses. É a nossa fortaleza e cá sentimo-nos como imbatíveis. Os adversários já vêm com medo", asseverou o brasileiro, destemido.Oito tentos averbados fazem Agdon ficar a um dos mesmos assinados pela UD Oliveirense na época de estreia. "No meu primeiro ano em que vim para Portugal, o meu objetivo era jogar na 1ª Liga. Não consegui na altura e agora vamos ver o que nos reserva o futuro", projeta. A época mais goleadora da sua carreira foi em 2017/18, quando marcou 17 golos pelo Merelinense. "Espero sinceramente bater esses números", atira.O próximo jogo é no terreno do Sp. Covilhã, segunda-feira. Diante do 4º classificado, a UD Oliveirense pode mostrar se tem ou não estofo para se propor a objetivos mais arrojados: "Que a equipa esteja bem, focada, com a união, garra e querer vencer que nos caracterizam."