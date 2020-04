Alemão: «O presidente do Brasil está a ir contra as regras e isso assusta-me muito»

Alemão tem o coração nas mãos pela sua família, que está no Brasil, sobretudo pelas atitudes que o presidente Jair Bolsonaro tem tomado. "Em Portugal, começámos a passar por isto mais cedo. No Brasil, o presidente está a ir contra as regras e não está fácil. As pessoas só vão abrir os olhos tarde. Isso assusta-me muito, mas a minha família tem-se cuidado bastante", assumiu o lateral-direito brasileiro.





Sobre a época da UD Oliveirense, Alemão lamenta que a interrupção tenha vindo numa boa altura da equipa em termos de resultados. "A nossa equipa não teve o início que nós queríamos, mas melhorámos e estávamos a fazer muito bons resultados. Foi uma pena esta interrupção e agora, quando o campeonato voltar, vai ser como se começasse uma nova época. Esta é a minha 4ª época cá e estou numa casa onde sou feliz", afirmou o camisola 11, convidado do programa do clube, no Instagram, 'Passe de Letra'.Também convidado, Pedro Kadri confessa as grandes saudades que sente do seu dia-a-dia normal de futebolista e ainda salienta as suas qualidades, bem como o acolhimento que teve em Oliveira de Azeméis."Temos de nos adaptar, mas nunca achei que fosse sentir tanta falta do balneário e de jogar futebol. Sou um jogador muito agressivo, muito técnico, gosto de sair a jogar sempre. A minha primeira impressão de Oliveira de Azeméis foi muito boa. Fui muito bem recebido pelos meus colegas e pela direção", atestou o central que, em janeiro, chegou proveniente do Farense.